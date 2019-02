Scherzano sul palco Claudio Bisio e Michelle Hunziker. La showgirl, in collegamento telefonico, finge di non poter arrivare all’Ariston a causa di un’influenza, come l’anno scorso è accaduto a Laura Pausini.

Ma a sorpresa scende le scale dell’Ariston e duetta con Bisio ricomponendo la coppia storica di Zelig, insieme dal 2000 al 2003.

L’abito di Michelle Hunziker con gonna in tulle è firmato Armani Privè.