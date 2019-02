Sanremo 2019, look Paola Turci. Ritorna la scollatura

Paola Turci tra le più sensuali sul palco di Sanremo 2019. Anche per la seconda serata infatti la cantante si esibisce sulle note de “L’ultimo ostacolo” indossando un tailleur dal taglio maschile, stavolta in versione jumpsuit, con scollatura profonda.

Se nella prima esibizione aveva scelto un total white, nella seconda serata del Festival ha optato per un total black.

Ma non è la prima volta che Paola Turci stupisce con una sensualità sobria senza essere volgare. Nel 2017 infatti era salita sul palco con un altro completo dalla giacca con scollatura a “V”. In quel caso aveva completato il look con lingerie tono su tono.



Paola Turci nel 2017

Foto da Twitter e Instagram