Gossip, Costanza Caracciolo e Bobo Vieri presto all’altare

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri saranno presto sposi. A tre mesi dalla nascita della bellissima Stella, i due più innamorati che mai hanno deciso di andare all’altare. Il fatidico sì era nell’aria ma soltanto adesso l’ex velina e il calciatore hanno reso pubblico il loro desiderio di convolare a nozze.

Sono le pubblicazioni rese note dal settimanale Diva e Donna a confermare la notizia. Nulla si sa ancora della data nè tanto meno della location scelta dai futuri sposi. E’ sicuro però che la cerimonia avrà luogo entro l’estate.

Costanza e Christian sono stati amici per tanto tempo ma la loro relazione è iniziata nel 2017. Dal quel momento sono diventati inseparabili e il loro amore ha superato non poche difficoltà, una tra tutti il dolore per l’aborto spontaneo che ha causato la perdita della loro prima figlia.

L’aborto di Costanza Caracciolo

Nel salotto di Verissimo, la Caracciolo aveva raccontato a Silvia Toffanin: “L’interruzione della gravidanza fu un momento terribile – aveva rivelato -, ho scoperto di aver perso il bambino negli stessi giorni in cui era uscita la notizia sui giornali. E volevo dire a tutte le donne che hanno avuto questa esperienza che le sono molto vicino, capisco la loro sofferenza. Il mio è stato un dramma comune a tante donne: voglio dire che si può superare, anche se è difficilissimo”.

In quell’occasione l’amore di Christian è stato fondamentale per superare quel brutto momento. “Per fortuna, Bobo e le nostre famiglie mi sono stati molto vicini ed ho potuto superare il tutto, è qualcosa di terribile”, aveva confidato.

