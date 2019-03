Meghan Markle ufficialmente in congedo, Harry conferma

Meghan Markle è ufficialmente entrata in maternità, a confermarlo è lo stesso Harry. L’ultima uscita ufficiale avrebbe dovuto essere quella per i 70 anni del Commonwealth ma la Duchessa di Sussex si è apparsa a sorpresa al battesimo della figlia di Zara Tindall e alla commemorazione delle vittime dell’attacco in Nuova Zelanda.

Ora però non dovrebbero esserci altri imprevisti, rivedremo la duchessa alla nascita del Royal Baby. E’ stato proprio Harry a confermare l’inizio del congedo per maternità della moglie: “Sta per avere un bambino, deve rimanere a casa”.