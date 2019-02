Royal Baby, svelato per errore il sesso da un’amica di Meghan Markle

Una svista e il sesso top secret del prossimo royal baby è stato probabilmente svelato. Un’amica, nonché collega di Meghan Markle in “Suits”, Abigail Spencer, è stata paparazzata mentre passeggiava con un pacchetto azzurro che conteneva, ipotizza il gossip, un regalo per il baby shower della Duchessa di Sussex.

Il royal baby di Harry e Meghan è un maschietto?

Al momento, infatti, Meghan si trova a New York per festeggiare con le amiche l’arrivo del suo primo royal baby con giochi e, appunto, regali per il nascituro atteso in primavera. Il parto è previsto tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, e non a marzo come avevano fatto sapere da Kensington Palace.

In quell’occasione, Harry e Meghan avevano dichiarato di non conoscere il sesso del bambino preferendo una sorpresa sul finale. Ma dalla carta blu che spuntava dal pacchetto della Spencer, diretta molto probabilmente ai festeggiamenti, il futuro royal baby sarebbe un maschietto.

In ogni caso, fino alla conferma ufficiale, continuano ad impazzare curiosità ed ipotesi dei sudditi che aspettano con ansia la nascita del cuginetto di George, Charlotte e Louis.

Meghan Markle e il film scandalo

Meghan e Abigail sono state tra l’altro avvistate al Surrey Hotel della Grande Mela dove hanno consumato il loro pranzo prima di andare al Metropolitan Museum. Un pomeriggio all’insegna dell’arte magari per allontanarsi dai rumors sul film scandalo,“The Boys & Girls Guide To Getting Down”, a cui prese parte Meghan nel 2011 quando interpretò “una party girl che passa da una sbornia a una sniffata”.

Dove partorirà Meghan Markle?

La Duchessa di Sussex ha deciso quindi di prendersi una pausa per prepararsi al parto che, stando a voci di Corte, non sarebbe programmato al St. Mary Hospital, come i precedenti di Kate Middlenton, ma al Frimley Park Hospital, più vicino a Frogmore House, la residenza donata dalla Regina Elisabetta II ad Harry e Meghan.