Tav, Conte: “Incontro proficuo con Macron”

Ha preso il via, nell’albergo Amigo di Bruxelles, il bilaterale tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. I due leader sono poi attesi al vertice europeo che comincia alle 10.

Il bilaterale tra il premier Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron “è stato proficuo“. Lo ha riferito il presidente del Consiglio. Conte ha sottolineato di aver parlato “anche di Tav, in merito alla quale abbiamo condiviso un metodo“.

Sul tavolo della discussione anche i latitanti italiani presenti in Francia e la volontà del numero uno dell’Eliseo di “non essere coinvolto nelle divisioni politiche interne al governo italiano”.

Tav, Macron: “È un problema italiano, non ho tempo da perdere”

Al centro dell’incontro il tema della linea veloce Torino-Lione. “La Francia ha sempre avuto la stessa posizione – ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, in vista del bilaterale col premier Conte -, adesso è un problema italo-italien, io penso che i temi europei sono sufficientemente importanti, come la Cina che affronteremo domani, le questioni commerciali ed industriali, il nostro avvenire comune, ma credo che ogni volta che ci sono dei temi di divisione nazionale o domestici di un paese al Consiglio europeo si perde del tempo e io non ne ho molto da perdere“.