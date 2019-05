Salvini smentisce la crisi con la fidanzata Francesca Verdini con un selfie

Tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e la nuova fidanzata Francesca Verdini non tira aria di crisi. A smentire è lo stesso vicepremier della Lega con un selfie postato sui social.

Salvini smentisce la crisi con la fidanzata Francesca Verdini

Forse non ha torto chi dice che il ministro passi troppo tempo sui social. La stessa ex fidanzata Elisa Isoardi, in un’intervista, aveva detto che Salvini è diventato ministro grazie a Instagram. In effetti di foto e post del vicepremier non ne mancano ogni giorno.

Questa volta non si parla di politica. L’attenzione verte sulla vita privata di Matteo Salvini. Gli impegni politici sono pressanti, come quelli del collega vicepremier Luigi Di Maio. Entrambi hanno poco tempo da passare con le rispettive fidanzate ma questo non mina le loro storie d’amore. Per la Virginia di Di Maio e la Francesca di Salvini c’è sempre tempo.

“Siamo stati insieme ieri sera e ci vedremo anche stasera” aveva detto a un ‘Giorno da Pecora’ su Radio1 quando qualcuno gli aveva chiesto se fossero ancora insieme. Alcune indiscrezioni di stampa parlavano, infatti, di crisi nella relazione. “Non ho letto l’articolo”, aveva commentato, sarà un “classico esempio di giornalismo verità”.

Il selfie di Salvini e Francesca Verdini

“Bacioni a tutti voi Amici da me e Francesca, vi vogliamo bene!”. Salvini accompagna con queste parole il selfie di coppia per smentire le voci di una possibile crisi con Francesca Verdini. La ragazza infatti da un po’ di tempo non si faceva vedere al fianco del vicepremier e la storia sembra procedere a gonfie vele. .

A pochi giorni dalle elezioni europee, però, Salvini ha voluto mettere a tacere le voci di una crisi con Francesca. Eccoli abbracciati e sorridenti sui social: lui guarda l’obiettivo mentre lei gli stampa un bacio sulla guancia. Il tempo di un selfie in riva al lago e il vicepremier è stato subito riassorbito dai suoi impegni in giro per l’Italia, come ha chiarito lui stesso a margine dello scatto: “P.S. Foto scattata sul lago alcuni giorni fa, oggi lavoro fra Puglia e Roma”.

Foto dal profilo Instagram di Matteo Salvini.