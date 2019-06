“La stella di Andra e Tati”, miglior film animato per bambini e ragazzi a Banff

Il film “La stella di Andra e Tati” ha ricevuto il premio come miglior film animato per bambini e ragazzi del prestigioso Banff World Media Festival, in Canada.

È il primo film a cartoni animati rivolto ai ragazzi che racconta la Shoah e ha vinto il Rockie Award quale miglior produzione in animazione per bambini e ragazzi.