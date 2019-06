L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, domenica 30 giugno 2019, ha previsto un “Open day” dedicato allo Screening mammografico.

L’iniziativa è rivolta a tutte le donne d’età compresa fra 45 e 69 anni, che non hanno effettuato gratuitamente esami mammografici negli ultimi due anni.

Open day dedicato allo Screening mammografico, l’iniziativa dell’Asp di Trapani

L’evento si svolgerà dalle ore 10 alle ore 18 nei seguenti ospedali: S.Antonio Abate, Trapani; San Vito e S.Spirito, Alcamo; Vittorio Emanuele II, Castelvetrano; Paolo Borsellino, Marsala; Abele Ajello, Mazara del Vallo. In ciascun presidio ospedaliero è presente un team di specialisti dedicato agli esami di screening senologico.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0923.472427 dal lunedì al sabato dalle 8.30/ 13.30, e domenica 30giugno dalle 8/18.

L’obiettivo dello screening è aumentare al massimo le probabilità di individuare la malattia in fase precoce riducendo quanto più possibile il numero di casi in fase avanzata e i rischi dell’evoluzione della patologia. L’individuazione della malattia al suo esordio, nella maggioranza dei casi, infatti, permette di intervenire rapidamente con le cure più appropriate, facilitando la guarigione e riducendo la mortalità.

“Con quest’iniziativa l’Asp di Trapani intende avviare un percorso virtuoso che punti alla prevenzione delle patologie più frequenti – ha detto il direttore generale, Fabio Damiani – E’ fondamentale comprendere l’importanza della diagnosi precoce per prevenire neoplasie o coglierle all’inizio e poter aumentare le possibilità di guarigione. Purtroppo, però, ancora oggi, una percentuale molto contenuta di soggetti coinvolti usufruisce di queste opportunità. A settembre – ha continuato Damiani – partirà una campagna di Screening mammografico, dell’Hiv e del colon retto, ogni domenica in tutti gli ospedali del comprensorio trapanese”.