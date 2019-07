Proseguono le cene a 4 mani al ristorante stellato “Il Cappero” di Vulcano

Il Therasia Resort&Spa di Vulcano diventa palcoscenico, durante la stagione estiva, dei migliori chef d’Italia. La struttura ricettiva, meta di migliaia di turisti ogni anno, sia italiani che stranieri, ha inaugurato, lo scorso 23 giugno, la stagione dedicata alle cene a 4 mani.

Insieme allo chef ospite, l’executive chef palermitano Giuseppe Biuso, vero artista del cibo, propone 5 piatti del suo menù: tra quelli proposti “Un’altra caponata”, “Bianco mangiare”, “Tortelli farciti di stracotto”, “Pescatrice”, “Risotto allo sfincione” o “Il maiale”.

Proseguono le cene a 4 mani al ristorante stellato “Il Cappero”

Dopo la cena con Tony Lo Coco, chef stellato de I Pupi di Bagheria, Accursio Craparo, stella Michelin nel cuore di Modica con il suo “Accursio Ristorante”, Vincenzo Candiano, chef bistellato de “La Locanda Don Serafino” a Ragusa, è il momento di Ludovico De Vivo, giovane cuoco nel ristorante Capofaro Malvasia Resort, interprete della passione dei Tasca per la buona cucina. La cena di Biuso e De Vivo è in programma per il 26 luglio.

Il 31 luglio tocca ad Alessandro Bellingeri, chef all’Osteria Aquarol ad Appiano, in Trentino Alto Adige: al Cappero porterà alcuni dei suoi cavalli di battaglia, come la “Terrina di coniglio, taccole, ciliegie e cavolo cappuccio” e la “Pancia di pecora affumicata alle pigne di abete”. Bellingeri fa parte di CHIC, associazione di professionisti della ristorazione.

Segue la cena a quattro mani con Pasquale Palamaro, executive del ristorante stellato Indaco di Ischia: l’evento si svolgerà il 6 agosto, ancora una volta presso il ristorante “Il Cappero” del Therasia Resort. Chiuderà in bellezza la cena con lo chef siciliano Pino Cuttaia del ristorante “La Madia” di Licata: la data verrà comunicata successivamente, attraverso i canali social ufficiali della struttura (Facebook e Instagram).

Nel menu, inoltre, è compreso aperitivo siciliano sulla terrazza che guarda direttamente ai faraglioni di Lipari. Un’esperienza che vale la pena di vivere almeno una volta nella vita.

Per consultare il programma completo visita il sito www.therasiaresort.it o prenota inviando una mail all’indirizzo info@therasiaresort.com.