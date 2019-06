Parata di stelle al Therasia Resort&Spa di Vulcano, cene a 4 mani con i migliori chef italiani

Parata di stelle al Therasia Resort&Spa di Vulcano in occasione della stagione estiva 2019. Saranno le cene a 4 mani con i migliori cuochi siciliani e non solo, guidate dallo chef palermitano Giuseppe Biuso, ad accompagnare gli invitati in un percorso enogastronomico unico, con vista mozzafiato sui faraglioni di Lipari.

Parata di stelle al Therasia Resort&Spa di Vulcano

“Esperti del settore avranno la possibilità di stupire i nostri ospiti in 4 appuntamenti esclusivi che avranno luogo proprio nella nostra struttura – spiega Umberto Trani, direttore del Therasia Resort &Spa – Ci piace raccontare non solo la nostra isola, ma anche i sapori dell’Italia intera, per questo abbiamo invitato anche uno chef ischitano che chiuderà la rassegna enogastronomica”.

Cene a 4 mani con i migliori chef italiani

Si comincia il 23 giugno con Tony Lo Coco, chef stellato de I Pupi di Bagheria, in provincia di Palermo, che insieme allo chef Biuso racconterà, tramite sapori e profumi, il meglio della tradizione palermitana. Il 29 giugno lo chef Biuso preparerà un menù ad hoc insieme ad Accursio Craparo, stella Michelin nel cuore di Modica con il suo “Accursio Ristorante”.

Sette le portate previste per ciascuna cena, dall’amuse-bouche al dessert, in un percorso enogastronomico all’insegna dei cavalli di battaglia dello chef Giuseppe Biuso, come il “Risotto allo sfincione”, “Il maiale” e “Un’altra caponata di melanzane”. Nel menu, inoltre, è compreso aperitivo a tema sulla terrazza vista mare del Resort.

Seguirà l’evento insieme a Vincenzo Candiano, chef bistellato de “La Locanda Don Serafino” a Ragusa Ibla, il 19 luglio. Il cerchio si chiuderà con la cena a 4 mani di Giuseppe Biuso e Pasquale Palamaro, executive del ristorante stellato Indaco di Ischia: l’evento si svolgerà il 6 agosto, ancora una volta presso il ristorante “Il Cappero” del Therasia Resort.

Per consultare il programma completo visita il sito www.therasiaresort.it o prenota inviando una mail all’indirizzo info@therasiaresort.com. Info dettagliate anche sui canali social ufficiali della struttura (Facebook e Instagram).