Cena Chic dello chef stellato Tony Lo Coco al Domina Zagarella, lo street food diventa gourmet

La terrazza vista mare di Domina Zagarella Sicily ospiterà giovedì prossimo, 4 luglio, a partire dalle 20.30, “Cena Chic”, una cena gourmet con lo chef Tony Lo Coco del ristorante I Pupi di Bagheria, una stella Michelin.

Cena Chic dello chef stellato Tony Lo Coco al Domina Zagarella Sicily

La struttura di Santa Flavia, a pochi chilometri da Palermo, è stata totalmente ristrutturata nel 2010 con un investimento di decine di milioni di euro da parte del gruppo Domina, che possiede tra gli altri il celebre Coral Bay a Sharm el Sheikh.

“Il Domina Zagarella Sicily – racconta Tony Lo Coco – è una delle strutture storiche del comprensorio palermitano. La cena verrà ospitata sulla terrazza con vista mare e non potevo fare a meno di omaggiarlo, dando priorità ai suoi prodotti e puntando sempre all’eccellenza”.

“Il mio modo di lavorare è sempre lo stesso – aggiunge lo chef -. Anche per un evento come questo, ripropongo esattamente quello che faccio ogni giorno nel mio ristorante”. E se il ristorante I Pupi di Bagheria ha una stella Michelin, il merito è tutto dello chef Tony Lo Coco e della sua squadra.

Lo chef proporrà alcuni tra i suoi piatti più rappresentativi, intessendo alla sua maniera un racconto del territorio, nel quale a dominare sono alcuni piatti della tradizione culinaria bagherese e dello street food palermitano, rivisti in chiave gourmet.

“Fa parte tutto di un gioco partito tanti anni fa. Abbiamo iniziato con la stigghiola, piatto icona dello street food, e da lì abbiamo intessuto uno studio. Rendere gourmet un cibo da strada richiede studio e lavoro. Sicuramente oggi siamo avvantaggiati da tecnologie e tecniche moderne che un tempo non c’erano. Ecco, noi, attraverso questa tecnologia, traduciamo in modo nuovo lo street food, che per sua natura non si avvaleva di certi mezzi”.

I piatti di Tony Lo Coco per la “Cena Chic”

Si comincerà con lo “Spaghetto di tonno crudo”, con salsa di bottarga, colatura di alici, mollica tostata e perlage di yuzu; si continuerà con “Ricordo di sfincione”, ovvero una base di ricotta con mollica di pane fresco, servita con airbag di pane e una crema di tuma, acciughe e cipolla.

Quindi sarà la volta di “Tataki di ricciola”, servita con canazzo, cipolla arrosto in agrodolce, olio alla menta ed erbette aromatiche. Poi “Risotto tenerumi e aragosta”.

E ancora due tra i piatti più iconici dello chef, “Anelletti al forno” con ripieno di burrata su ragù di tonno, con crema di primo sale e crema di ragusano e la “Stigghiola” che abbandona le interiora di agnello e si trasforma in prodotto di mare con tonno e cipollotto scottato avvolti da una seppia e serviti con olio alla cenere.

Per chiudere, il dessert è un omaggio ad uno dei prodotti più rappresentativi del territorio bagherese, il verdello con “Tutto limone” con l’agrume presentato in varie consistenze.