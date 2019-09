I big della tv Usa mettono al bando lo spot sulle sigarette elettroniche. Sembra infatti che le e-cig abbiano già provocato circa sette morti degli Stati Uniti. Per questo motivo in numerosi Stati sta entrando in vigore il divieto di vendita delle sigarette elettroniche.

Adesso anche le tv ne prendono le distanze e si punta ad una maggiore sensibilizzazione.

Usa, i Big della tv metto al bando lo spot sulle sigarette elettroniche

I big della tv americana dicono “no” alle sigarette elettroniche. Cbs e Warner Media, gruppo che controlla la Cnn, hanno infatti annunciato che non trasmetteranno più sui propri canali spot per pubblicizzare le e-cig, comprese quelle del leader del settore Juul. Con questa decisione ne prendono nettamente le distanze.

La decisione, si spiega, è legata al crescente allarme per l’epidemia polmonare che viene collegata proprio all’uso di questi prodotti e che negli Usa ha già provocato 7 decessi.

Anche New York vieta le sigarette elettroniche aromatizzate

Dopo il Michigan anche lo Stato di New York vieta la vendita delle sigarette elettroniche aromatizzate. Questi oggetti condurrebbero i giovani a “svapare”, pertanto sono oggetto d’indagine per sette morti e centinaia di malattie respiratorie di persone che ne fanno uso. Unica eccezione le e-cig aromatizzate al tabacco e al mentolo. La decisione, che entra in vigore subito, è stata presa dal Consiglio per la salute pubblica, su proposta del governatore dem Andrew Cuomo. I venditori avranno due settimane di tempo per rimuovere le e-cig dagli scaffali.