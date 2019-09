Pamela Prati “In troppi hanno lucrato sul mio dolore, ora basta”

“Solo io posso raccontare la verità e ora non permetterò più a nessuno di giocare con la mia sofferenza e con la mia vita. Nessun film che porti il mio nome potrà essere prodotto senza la mia autorizzazione e, quindi, senza di me – sottolinea la showgirl riferendosi probabilmente al fanta-thriller che sta girando Gianni Ippoliti sul caso Mark Caltagirone – per il solo fatto che sarebbe ancora una presa in giro per il pubblico e un incentivo immorale all’odio mediatico di cui sono terribilmente stanca”.

Poi la conclusione forte e decisa. “Avete già guadagnato troppo con me e su di me, che ci fossi o meno. Ora davvero basta – scrive Pamela Prati – La verità la racconterò solo io!’’.