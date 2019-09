Nel 2019 in Italia sono 371 mila le nuove diagnosi di tumore, di cui circa 196 mila (53%) fra gli uomini e circa 175 mila (47%) fra le donne. In calo rispetto al 2018.

Sono le stime riportate dal volume “I numeri del cancro in Italia 2019” presentato dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), dall’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM), da Fondazione AIOM, da PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), da PASSI d’Argento e da SIAPEC-IAP (Società Italiana di Anatomia Patologica e Citologia Diagnostica).

In calo le diagnosi di tumori nel 2019