Royal Family, cresce la tensione tra Carlo e Harry: ecco cosa è successo

Cresce la tensione tra il principe Carlo e il figlio Harry. La Royal Family inglese ci riporta al mondo delle favole. Seguendo le loro storie, sembra possibile per tutti il classico “e vissero felici e contenti”. A volte, però, le cose non sono come sembrano e qualche ombra oscura anche i reali d’Inghilterra.

Royal Family, cresce la tensione tra Carlo e Harry

Questa volta le scintille sono tra il principe Carlo e il suo secondogenito Harry. Che Harry sia stato sempre un po’ la pecora nera della famiglia si sa. Anche la Regina Elisabetta, con tempo e pazienza, ha ceduto alle sue deragliate. Amore di nonna forse. Ma adesso è davvero troppo, almeno per papà Carlo.

Le recenti dichiarazioni del principe Harry e di Meghan Makle hanno sollevato, infatti, un vero e proprio vespaio a Buckingham Palace.

Il principe Carlo, secondo quanto riporta il tabloid britannico “Sun” citando una fonte vicina alla famiglia reale, sarebbe letteralmente furioso con il suo secondogenito. L’amore paterno ha una doppia faccia. Se da un lato cresce la tensione, dall’altro Carlo è preoccupato per Harry “nello stesso modo in cui lo era per la sua ex moglie Diana“, condividendo le paure di William.

L’aver confessato pubblicamente di essere in rotta con il fratello da parte di Harry ha innescato una grave crisi all’interno della monarchia, aggravata dalle parole di sua moglie, che hanno gettato un’ombra sulla corona. La Regina stessa è in ansia per la situazione, e ha incaricato il principe Carlo di riportare la pace.

L’erede al trono d’Inghilterra, però, è molto deluso dal comportamento del figlio. Ad aumentare il disappunto di Carlo ci si mette anche Meghan Markle.

Nonostante lui sia stato sempre un forte sostenitore della coppia, pare si sia particolarmente risentito dopo che la Markle ha annullato all’ultimo minuto un appuntamento con lui.

Da uomo più maturo, erede al trono d’Inghilterra, papà e nonno felice, Carlo assicura che non farà mai mancare il suo supporto pubblico ai duchi di Sussex.

Ma non è finita qui. Ad annebbiare i pensieri del principe non ci sono solamente i rapporti tra i figli. Sembra, infatti, che un altro particolare riguardante Harry lo abbia particolarmente deluso.

Il documentario con protagonisti Harry e Meghan, infatti, ha totalmente oscurato quello in uscita dedicato allo stesso Carlo. Il principe avrebbe speso molto tempo sul progetto, ma il suo lavoro “è stato completamente annientato, tutto perché questi due pensano di aver reinventato la ruota”, scrive il “Sun” citando il suo insider.