Royal Gossip, divorzio nell’aria per Carlo e Camilla

Aria di crisi a Kensington Palace. Stando alle indiscrezioni diffuse dalla stampa australiana, il principe Carlo e Camilla Parker Bowles starebbero per separarsi. I due, nonostante compaiano ancora in pubblico, non vivrebbero più insieme e starebbero pensando al divorzio.

Da Buckingam Palace è arrivata subito la smentita che poco è valsa per oscurare i rumors. Voci di corridoio a Corte riferiscono infatti che Carlo avrebbe recentemente contattato Fiona Shackleton, l’avvocato divorzista che in passato ha curato il divorzio del principe da Lady Diana.

Le carte della separazione sarebbero quindi già pronte per essere firmate ma dalla Casa Reale si preferisce non approfondire il tema che scatenerebbe sicuramente un enorme scandalo. Al pari di quello che rivelerebbe l’esistenza di un figlio segreto nato dalla relazione tra Carlo e Camilla mentre erano ancora adolescenti.

Il figlio segreto di Carlo e Camilla

Si chiama Simon Dorante-Day, è stato dato in adozione e adesso vive in Australia. In un’intervista rilasciata a New Idea, Simon ha dichiarato: “Crediamo che Diana sapesse della mia esistenza e che avesse messo insieme tutti i pezzi. Penso che Diana fosse arrivata al punto in cui stava cercando risposte sulla sua vita, su come si fosse sbagliata, e che stesse per renderlo pubblico”.

A confermare le parole di Simon la nonna adottiva che ha lavorato per tanti anni per Elisabetta II e Filippo e avrebbe sempre detto al nipote chi fosse davvero.