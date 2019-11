F1, Hamilton davanti a Leclerc nelle prove libere di Austin

Al secondo posto si piazza la Ferrari di Charles Leclerc che paga tre decimi esatti dal britannico, terza la Red Bull di Max Verstappen (+0″317). Un po’ più attardato Sebastian Vettel, il tedesco chiude quarto (+0″658) ma nel suo giro non ha tirato fuori il massimo. Sottotono Valtteri Bottas, quinto (+0″813), dietro di lui l’altra Red Bull, quella di Alexander Albon che è sesto (+1″202) mentre da sottolineare l’ottimo decimo posto di Antonio Giovinazzi sull’Alfa Romeo.

La sessione è stata interrotta per qualche minuto per via dell’incidente accaduto a Romain Grosjean, il pilota della Haas ha perso il controllo ed è andato a sbattere a muro chiudendo così in maniera anticipata la sua sessione. Domani caccia alla pole position: alle 19, orario italiano, le prove libere 3 e poi alle 22 sarà il momento delle qualifiche. (