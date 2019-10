F1, in Messico vince Hamilton su Vettel, Bottas e Leclerc

Lewis Hamilton conquista la vittoria al Gran Premio del Messico. Il britannico della Mercedes, partito dalla terza posizione, trionfa davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel e al compagno di squadra Valtteri Bottas grazie alla strategia vincente a un unica sosta con gomma dura. Nonostante la vittoria, però, il cinque volte campione del mondo non centra la matematica certezza della conquista del Mondiale e rinvia la possibile festa del sesto titolo iridato al Gran Premio degli Stati Uniti (prossima tappa nel weekend 1-3 novembre). Quarto posto per il pole-man di giornata Charles Leclerc, beffato dalla strategia da due soste, mentre Alexander Albon chiude quinto davanti a Max Verstappen. Il pilota olandese, penalizzato nel sabato di qualifica per non aver rispettato il regime di bandiere gialle durante il suo tempo pole, è stato protagonista di un doppio contatto con Hamilton e Bottas nei primi giri della gara: incidenti con cui ha forato la gomma posteriore costringendolo a una rimonta da urlo dall’ultima posizione. Tra gli altri piloti a punti Sergio Perez (7°), Daniel Ricciardo (8°). Ritiri per Lando Norris (McLaren) e Kimi Raikkonen (Alfa Romeo). (