Zingaretti: “Non siamo disponibili a governare da nemici”

tutti i giorni si litiga non si può governare insieme da nemici. Quando si governa insieme da nemici c'è un prevalere di interessi particolari che danneggia la qualità del governo, e su questo non siamo disponibili". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, ospite di Dimartedì su La7.

“Non chiediamo a nessuno di stare zitto, è giusto che tutti portino un contributo in un’alleanza, ma aprire una polemica su una legge di bilancio che tutti avevano sottoscritto per indicare che qualcuno sarebbe il partito delle tasse e uno contro le tasse, è a mio giudizio un’operazione di basso livello che gli italiani giudicheranno come una furbizia”, ha sottolineato Zingaretti parlando di Italia Viva di Matteo Renzi.