L’inverno colpisce anche le star e una del calibro di Lady Gaga può prendersi un’influenza che la costringe a letto. L’artista, infatti, ha annunciato sui social di aver annullato una delle date di Las Vegas per colpa della sinusite e della bronchite.

Intanto, in una lunga intervista a “Elle”, è tornata sulla presunta liaison con Bradley Cooper. Lì Lady Gaga ha ammesso: “E’ stata orchestrata come una performance, abbiamo pensato a ogni dettaglio”.

Lady Gaga ammette “La storia con Cooper fu tutta una montatura”

Tutto è partito durante la notte degli Oscar 2019. Il duetto di Lady Gaga e Bradley Cooper sulle note di “Shallow” fu così intenso da fare pensare a una reale attrazione tra i due. A quanto pare, però, fu tutta una montatura.

“Volevamo che fosse credibile ci siamo serviti delle tv presenti per farlo. Abbiamo lavorato duro per giorni e devo dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro, sembravamo innamorati”.

Ad ingrossare il fiume in piena del gossip, nello stesso periodo Gaga e Cooper annunciarono anche le rotture dai rispettivi partner. Ricorderete sicuramente le pagine e pagine di ogni magazine sull’argomento.

Si cercava di carpire informazioni da ogni minimo dettaglio ma non arrivò mai una conferma ufficiale della loro relazione. A dire il vero, neanche una smentita ufficiale. Tutto faceva pensare ad una vera e propria storia d’amore fra i due.

Per Gaga quella fu una notte indimenticabile, non solo per Bradley Cooper. “Quando ho vinto l’Oscar per Shallow un giornalista mi chiese cosa vedevo in quella statuetta e risposi ‘un sacco di sacrifici’. In quel momento non stavo mentendo. A 19 anni sono stata violentata ripetutamente, nella mia carriera sono stata traumatizzata per anni e in diversi modi, per diversi motivi, ma sono sopravvissuta e sono andata avanti”.

La strada di Lady Gaga è ancora lunga e sembra che presto la vedremo nuovamente come attrice nel ruolo di Lady Gucci. Staremo a vedere, le sorprese non mancano mai. Intanto le auguriamo di guarire presto dalla sua influenza.