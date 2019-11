I principi di Inghilterra Harry e William di nuovo insieme per la prima volta dopo l’intervista choc di Harry. Insieme a loro anche le rispettive mogli, Meghan Markle e Kate Middleton, nonché il resto della famiglia reale.

Si tratta di un’occasione ufficiale alla Royal Albert Hall di Londra, ma i due fratelli sono su palchi diversi e non interagiscono.

Harry e William di nuovo insieme per la prima volta dopo l’intervista choc di Harry

Nel mese di ottobre, in una intervista rilasciata alla ITV, il secondogenito di Carlo e Diana aveva rivelato che lui e il fratello “hanno preso strade diverse“. La notizia rimbalzò sui media britannici e fu un vero choc per la famiglia reale.

Nell’intervista a cuore aperto, Harry aveva dichiarato di avere alti e bassi nel suo rapporto con il fratello maggiore. “Siamo fratelli e lo saremo per sempre. Io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. Ma al momento abbiamo preso strade diverse”, aveva detto allora Harry.

Il giorno dopo la messa in onda dell’intervista fonti di Buckingham Palace avevano riferito alla Bbc che William fosse “preoccupato” per la “situazione di fragilità” del fratello e della moglie Meghan.

Da allora non si erano più visti insieme. Fino a ieri sera. William, Kate, Harry e Meghan sono apparsi in pubblico insieme alla regina Elisabetta, a Carlo e Camilla e altri membri della famiglia reale britannica.

I media, e gli stessi social dedicati alla royal family, hanno pubblicato le immagini dell’evento alla Royal Albert Hall di Londra per commemorare i 75 anni di alcune tra le più celebri battaglie della Seconda Guerra Mondiale.

Le foto, però, non mostrano alcuna interazione tra Kate e William, seduti nel palo reale accanto alla regina, e Meghan e Harry, che invece hanno assistito alle celebrazioni in un’altra area con il premier britannico Boris Johnson e la compagna Carrie Symonds.