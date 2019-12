“Intrigo di mare”, primo piatto di busiate fresche dello chef Dario Arena

La parola “intrigo” ha qualcosa di misterioso, affascinante, proibito. Sceglierei di mangiare l'”Intrigo di mare” dello chef Dario Arena già dal nome, per soddisfare la curiosità.

Poi guardo il piatto, ne conosco gli ingredienti scelti e selezionati, penso alle mani sapienti che cucineranno e la scelta viene confermata. “Intrigo di mare”: busiate fresche di pasta Bia con crema di piselli, vongole, tagliatelle di seppie, pinoli, filettino di pomodoro, pan grattato tostato e pinoli. Voi resistereste?

La ricetta di un primo piatto che riporta inevitabilmente ai sapori e ai profumi dell’estate. Il mare e la freschezza tra le braccia di busiate, una pasta fresca dell’azienda Bia. Un primo perfetto per stupire i vostri ospiti, soprattutto se siete alla ricerca di idee di piatti da portare a tavola nelle imminenti feste natalizie.

“Intrigo di mare” dello chef Dario Arena – Ingredienti:

1 cipolla scalogno

1 spicchio d’aglio

200 gr di piselli

500 gr di vongole fresche

400 gr di seppia tagliata finemente

N. 2 pomodori tagliati a filetto

50 gr di pan grattato tostato

10 gr di pinoli

280 gr di pasta Bia

Procedimento. Soffriggere uno scalogno in olio extra vergine di oliva, aggiungere i piselli e portarli a cottura. Una volta cotti, emulsionare i piselli aggiungendo olio extra vergine di oliva e poco sale. Nel frattempo, a parte, far aprile le vongole in una casseruola con uno spicchio di aglio. Una volta aperte, lasciarle nella loro acqua e aggiungere l’emulsione di crema di piselli.

Contemporaneamente portare a bollore abbondante acqua salata in cui far cuocere le busiate.

Intanto, soffriggere uno spicchio di aglio con un poco di scalogno. Non appena dorati, aggiungere la seppia e i filetti di pomodoro fresco. Aggiungere le vongole e la crema di piselli e mantecare le busiate di pasta fresca Bia di Filippo Trubia nella all’interno dell'”intrigo”.

Dopo aver messo la pasta nel piatto, aggiungere pan grattato tostato e pinoli.

Lo chef Dario Arena

Quella di Dario Arena per la cucina non è una semplice passione, ma un vero e proprio amore. Lo chef conferma il suo innato legame con la cucina, quando comincia a lavorare in diversi ristoranti. Approda infine in una nota struttura del palermitano. È qui che incontra il maestro Giuseppe Giuliano, membro dell’Associazione provinciale cuochi e pasticceri di Palermo, che lo introduce al Culinary Team Palermo. Il Culinary Team è la squadra ufficiale dell’associazione, vincitrice di numerose medaglie ai campionati mondiali di cucina.