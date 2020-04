Essere sostenibili nel design d’interni: soluzioni e innovazioni per una casa ecologica

Quello della sostenibilità ambientale è un tema entrato ormai in qualsiasi settore, non ultimo quello degli arredamenti e dell’interior design. La possibilità di utilizzare materiali biodegradabili, a basso impatto ambientale o addirittura riciclati ha aperto tutto un mondo fatto di idee e soluzioni fino a poco tempo fa impensabili, in grado di unire la funzionalità e il comfort degli spazi a un’ottica basata sulla salvaguardia del pianeta. Vediamo alcune delle più recenti proposte in tal senso.

Il vetro, un materiale da sempre amico dell’ambiente

Il vetro è da sempre un materiale salutare, ecosostenibile e ideale per tantissimi utilizzi, dalla conservazione delle bevande alla cottura dei cibi. Da diverso tempo, però, il vetro è entrato a far parte anche dei cataloghi di numerose aziende di interior design e di complementi d’arredo, che lo scelgono per creare oggetti dal grande valore estetico e, al tempo stesso, del tutto ecologici.

Una delle aziende che ha maggiormente puntato su questo materiale è la spagnola Lucirmás, che propone intere collezioni di complementi realizzati a partire dal riciclo delle bottiglie di vetro. Dalle lampade agli accessori per la cucina, l’azienda diretta dalla designer italiana Lucia Bruni è riuscita a dare valore a un materiale di recupero, rendendolo nuovamente funzionale ma anche esteticamente fuori dal comune.

In maniera simile, anche l’azienda valenzana Sansserif Creatius ha voluto puntare sul vetro riciclato con la collezione Wineries, un’edizione limitata di bicchieri e calici completamente ecosostenibili. La scelta di dare nuove forme alle vecchie bottiglie in disuso rappresenta un modo per far comprendere a tutti i livelli che riciclare non vuol dire rinunciare al bello, ma anzi può essere una soluzione per aiutare il pianeta in maniera assolutamente chic.

Tessuti di origine vegetale per un arredamento innovativo

Anche il settore dei tessuti ha conosciuto negli ultimi anni un boom di proposte ecosostenibili, che mirano per lo più all’utilizzo di materiali derivati da fibre vegetali, dal bambù alla canapa, che possono sembrare alquanto inconsuete. Lo studio olandese Nienke Hoogvliet, per esempio, ha focalizzato la propria mission sulla possibilità di poter giungere a un design completamente green, lavorando per quasi due anni all’idea di utilizzare le alghe come materia prima. Il risultato finale è la creazione di un nuovo tipo di filato, di colorazioni e di una bio-plastica, oggi utilizzati per la produzione degli arredi della linea Sea Me Collection.

Non meno interessanti, per quanto riguarda il settore tessile per l’arredamento, sono i progetti che hanno portato alla creazione di altri due materiali completamente ecologici, come il Newcell Fiber, una polpa derivante dalla trasformazione di tessuti ad alto contenuto di cellulosa, e l’Econyl, proveniente dalle operazioni di riciclo del nylon.

Isolare naturalmente la casa con il lino