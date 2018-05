Ciclicamente, si ripresenta il problema delle scommesse legate a partite truccate nel tennis. La Tennis Integrity Unit dell’ATP, infatti, ha reso noto in serata l’emergere di un nuovo caso, che vede coinvolto uno dei nomi nuovi del tennis argentino, Nicolas Kicker, giocatore in rampa di lancio specialmente sulla terra rossa. Kicker, ventisei anni ad agosto, sarebbe responsabile di accordi legati a due partite di livello Challenger, entrambe risalenti al 2015, una nel torneo di Padova, l’altra a Barranquilla, in Colombia.

Biggest fish caught in match fixing in quite some time: 84th-ranked Nicolas Kicker of Argentina found guilty of match fixing offenses related to challenger tournaments in 2015.

Kicker’s punishment is to be determined, but he will be out of the sport as that decision is reached.

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 24 maggio 2018