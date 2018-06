La modella si trovava a Capri insieme a Ignazio Moser per partecipare a una manifestazione di sport e spettacolo, quando ha ricevuto in albergo la visita di una pattuglia di agenti che l'hanno invitata a seguirli

Era stato Alfonso Signorini, nel corso di una diretta web a Capri, a svelare un dettaglio non di poco conto, riguardante il permesso di soggiorno scaduto di Cecilia Rodriguez. Un’indiscrezione che ha subito raggiunto le stanze del commissariato di Capri, dove la showgirl è stata convocata per maggiori chiarimenti.

La modella si trovava a Capri insieme a Ignazio Moser per partecipare a una manifestazione di sport e spettacolo, quando ha ricevuto in albergo la visita di una pattuglia di agenti che l’hanno invitata a seguirli.

La notizia, rapidamente finita in rete, non è un fake: da un controllo al terminare operato dal persone dell’ufficio stranieri, è emerso che la Rodriguez avesso il permesso di soggiorno scaduto. La showgirl dovrà dunque recarsi alla Questura di Milano per regolarizzare la sua posizione.