Il caldo estivo è pienamente arrivato e con lui anche la zanzara tigre, che si sta diffondendo in tante città d’Italia. Nella settimana che va dal 26 luglio all’1 agosto, infatti, ben 67 province italiane saranno attaccate dal tanto temuto insetto. In una scala di allerta che va da 0 a 4, nella maggior parte delle zone interessate dall’infestazione di zanzara tigre, il livello è quello più alto.

Zanzara tigre, è allerta massima in 67 province italiane

Sono maggiormente interessate dall’arrivo della zanzara tigre tutte le province di Puglia, Umbria e Basilicata. Quasi completamente attaccate sono le isole maggiori (Sardegna e Sicilia, dove però si salva Palermo), Calabria, Campania, Marche, Abruzzo, Friuli Venezia-Giulia, Emilia Romagna e Liguria. Il livello di allerta è massimo anche in Lombardia, soprattutto a Milano. Il Lazio registra un livello 4 a Roma, mentre in Toscana Firenze tocca il livello 3. Il Piemonte sarà colpito a metà, con un livello 2 a Torino. Colpito anche gran parte del Veneto, mentre Molise e Trentino Alto-Adige registrano un livello intermedio. Codice bianco invece per la Valle d’Aosta.