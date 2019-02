Sanremo 2019, le foto delle esibizioni più belle della seconda serata

Una seconda serata a Sanremo 2019 in cui a farla da padroni sono stati i momenti di intrattenimento. La prima a salire sul palco dell’Ariston è stata Fiorella Mannoia che ha emozionato il pubblico con il suo nuovo singolo “Il peso del coraggio”, che anticipa l’uscita in primavera dell’album “Personale”. Standing ovation dopo il duetto con Claudio Baglioni sulle note di “Quello che le donne non dicono”.

Momento di grande intensità anche l’esibizione di Marco Mengoni con Tom Walker, dopo 6 anni dalla vittoria del Festival di Sanremo con “L’Essenziale”. Tempo di anniversari anche per Claudio Bisio e Michelle Hunziker, di nuovo insieme in un duetto tutto da ridere.

Risate anche con Pio e Amedeo e con gli intermezzi di Claudio Bisio in coppia con Baglioni. A confermarsi regina della serata Virgina Raffaele per la sua eleganza ma anche per il suo trasformismo comico che le ha fatto persino intonare, in un lussuoso abito Atelier Emè, l’ “Habanera” della Carmen di Bizet.

In scena anche il ritorno di Pippo Baudo e l’esibizione di Laura Chiatti e Michele Riondino, all’Ariston per presentare il film “Un’avventura”.

Guarda la gallery:





























Foto Credit: Elite Press