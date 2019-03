Kennedy Center, Trump assume Jon Voight

Jon Voight andrà a lavorare per Donald Trump. Il padre di Angelina Jolie è stato infatti assunto come membro del board del Kennedy Center, il centro culturale nazionale con sede a Washington. Voight, da sempre un simpatizzante dell’attuale presidente, sarà in carica fino al settembre del 2024.

Con lui è stato assunto anche Mike Huckabee, ex governatore dell’Arkansas, ex candidato alla presidenza nonché padre di Sarah Huckabee Sanders, attuale portavoce della Casa Bianca.

Secondo l’Hollywood Reporter, Voight è un ex progressista traumatizzato dall’assassinio del presidente John F. Kennedy, ed è stato molto critico nei confronti del presidente Barack Obama. Ha fatto anche parte del gruppo conservatore di Hollywood ‘Friends of Abe’.