Alondra de la Parra, la prima direttrice d’orchestra donna nella storia australiana

Si chiama Alondra de la Parra ed è la prima direttrice d’orchestra donna nella storia australiana. Giovane, messicana e dinamica. Alondra sfida tutti gli stereotipi e con le sue vivaci esibizioni, nel 2017, diventa il primo direttore musicale donna della Queensland Symphony Orchestra.

Nata a New York il 31 ottobre 1980, Alondra de la Parra si trasferisce presto a Città del Messico con la sua famiglia. Qui inizia i suoi studi di pianoforte all’età di 7 anni e di violoncello all’età di 13. Alondra ha le idee chiare sin da subito. “Già a 13 o 14 anni sapevo di voler diventare una direttrice d’orchestra”, dichiara in una intervista al magazine Freeda.

I dubbi però sono arrivati presto. Come poteva diventare un direttore d’orchestra se non ne aveva l’aspetto? Alondra è giovane, bella, messicana e soprattutto donna. Difficile riuscire ad avere visibilità in un mondo da sempre pensato al maschile. Un mondo dove i direttori d’orchestra sono dei parrucconi con i capelli bianchi.

Se da piccola le si gelava il sangue nelle vene quando doveva esibirsi come solista al pianoforte, non è stato così quando ha diretto un’orchestra. “Certo non sapevo bene come muovermi – ha dichiarato nell’intervista a Freeda – ero impacciata e non avevo alcuna tecnica, ma mi sentivo bene”.

Alondra sfida così tutti gli stereotipi e riesce a farsi notare. Attualmente infatti collabora frequentemente con alcune delle orchestre più prestigiose del mondo, tra cui l’Orchestra di Parigi, la London Philharmonic, la Tonhalle-Orchester, la Swedish Radio Orchestra, la San Paolo Symphony Orchestra, la Berlin Radio Symphony Orchestra e l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Nel 2017 inizia a lavorare come direttore musicale della Queensland Symphony Orchestra, diventando il primo direttore musicale donna di un’orchestra australiana. Ma i primati non finiscono qui. Alondra è la prima donna messicana a condurre a New York City ed è un ambasciatore culturale ufficiale del Messico.

Sempre nel 2017, infatti, Alondra de la Parra è stata nominata International Brand Ambassador per Mercedes-Benz. Inoltre ha ospitato il nuovo format classico “Musica maestra” creato dalla Deutsche Welle. Qui condivide le sue esperienze musicali con il pubblico in 26 video web.

Alondra de la Parra ha diretto più di cento concerti. Dinamica, innovativa e brillante, ha introdotto brani nuovi nel mondo della musica classica. Alondra dedica una particolare attenzione alla sua cultura e alla musica latinoamericana tra la quale è nata.

I momenti salienti della carriera di Alondra de la Parra

Nella stagione 2017/18 torna a Kammerphilharmonie Bremen, San Francisco Symphony, Tonhalle Orchester Zürich e per una produzione di “The Winter’s Tale” alla Royal Opera House di Londra, oltre a un tour con la Berlin Radio Symphony Orchestra.

I momenti salienti delle ultime stagioni includono il suo debutto con Bamberger Symphoniker, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Kammerphilharmonie di Brema, l’Orchestra della Svizzera Romanda, così come il suo debutto in abbonamento con la NHK Symphony, il suo debutto alla Beethovenfest Bonn, concerti con BBC Philharmonic, il suo celebre ritorno all’Orchester de Paris trasmesso in diretta dal canale televisivo franco-tedesco Arte, apparizioni con la Verbier Festival Orchestra, la BBC National Orchestra of Wales, l’Orchestra Symphonique de Québec e una live performance orchestrale del film West Side Story all’Auditorio Nacional del Messico.

Foto by Oscar Turco.