Roma Canoe Marathon e Tevere Day, due eventi per l’ambiente

ROMA (ITALPRESS) – Due eventi insieme per una grande manifestazione dall’obiettivo nobile: salvaguardare e valorizzare il fiume Tevere. Questa l’idea alla base dell’iniziativa “Roma Canoe Marathon – Pagaiando per l’Ambiente”, promossa dalla Federazione italiana canoa kayak, alla quale si è unito il Tevere Day organizzato dall’Associazione Museo del Tevere, voluta dai cinque circoli remieri storici della Capitale (Tevere Remo, Aniene, Roma, Lazio e Tirrenia Todaro). La prima edizione della manifestazione, il più grande evento in canoa ospitato dalla città di Roma negli ultimi dieci anni, si svolgerà domenica 27 ottobre e chiamerà a raccolta tutti gli appassionati degli sport con la pagaia sulle acque del Tevere. “Vogliamo riportare l’attenzione sul Tevere e contribuire a riqualificare l’immagine del fiume richiamando i romani – ha sottolineato il presidente della Fick Luciano Buonfiglio nella conferenza di presentazione organizzata questa mattina al Coni – Ho avuto il sostegno di tutti i circoli presenti sul Lungotevere, circoli storici e importanti. Il Tevere è un patrimonio, dateci una mano, vogliamo organizzare una bella manifestazione e non è facile, perché c’è una burocrazia enorme e se non hai tanto coraggio, determinazione, passione e tanti amici, non ce la fai”.

(ITALPRESS).