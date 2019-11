Gelo tra William e Harry, separati per gli auguri a papà Carlo e anche per Natale

Cala un gelo sempre più palpabile all’interno della famiglia reale inglese. William e Harry sono ancora più lontani di prima. I due fratelli, infatti, hanno fatto gli auguri a papà Carlo per il suo compleanno, in modo totalmente diverso.

Inoltre, giusto per rovinare il Natale anche alla Regina Elisabetta, sembra che i Duchi di Sussex, Harry e Meghan, passeranno le prossime feste negli Stati Uniti.

William e Harry sempre più lontani, separati per gli auguri a papà Carlo

Il principe Carlo in questi giorni è a Mumbai per una serie di incontri istituzionali, ma via social non potevano mancare gli auguri dei figli William e Harry per i suoi 71 anni.

Se da un lato c’è lo stile istituzionale e familiare di William, dall’altro, il fratello tira fuori una foto inedita del battesimo del piccolo Archie.

Intanto, lontano dai veleni di palazzo, Carlo festeggia con la sua nuova amica Katy Perry.