Iccrea colloca bond da 400 milioni

ROMA (ITALPRESS) – Iccrea Banca ha collocato un bond da 400 milioni di euro, a tasso fisso, di durata 10 anni e rimborsabile anticipatamente dopo cinque anni, destinato agli investitori istituzionali del mercato domestico e internazionale.

Si tratta di un bond T2 collocato nell’ambito del programma EMTN da 3 miliardi di euro dell’istituto di credito.

Il collocamento ha visto Morgan Stanley nel ruolo di Lead Manager con Iccrea Banca quale Co-Lead Manager. Il titolo e’ stato emesso alla pari, con una cedola del 4,125% ed un rating atteso da parte di Fitch pari a BB-. L’operazione, la prima del nuovo Gruppo bancario Cooperativo Iccrea, ha visto la partecipazione di oltre 60 investitori, con una componente estera del 36%. In termini di tipologia di investitori, il 47% e’ stato sottoscritto da Banche, il 46% da Asset Managers, il restante 7% da Assicurazioni e altri operatori.

“Le risorse finanziarie reperite con questa emissione – ha detto Giuseppe Maino, presidente di Iccrea Banca – confermano l’impegno del consiglio di amministrazione nel percorso di rafforzamento delle dotazioni patrimoniali del Gruppo per il sostegno creditizio ai clienti e soci delle BCC”.

“Siamo particolarmente soddisfatti dell’operazione appena conclusa – ha aggiunto Mauro Pastore, direttore generale di Iccrea Banca – in quanto, pur essendo la prima emissione subordinata dall’avvio del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, conferma l’apprezzamento e la fiducia degli investitori nel progetto di sviluppo delle nostre BCC, in un percorso che ne valorizza appieno le caratteristiche di banche locali, solide e attente allo sviluppo dei territori”.

22-Nov-19 12:31