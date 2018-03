I coniugi saranno di nuovo sul palco insieme dopo la loro prima tournée del 2014

Beyoncé ha annunciato che sarà in tour con suo marito Jay-Z: i coniugi saranno di nuovo sul palco insieme dopo la loro prima tournée del 2014. “OTR II” (On the road II) partirà quest’estate e attraverserà le città più importanti del mondo.

Partirà il 6 giugno da Cardiff, nel Regno Unito, e terminerà il 2 ottobre a Vancouver, in Canada. La coppia volerà anche in Italia: venerdì 6 luglio a Milano (San Siro) e l’8 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.