"Fare un buon calcio, puntare alla Champions e rinforzare la squadra", ecco le tre semplici mosse di Ringhio per riportare in alto il Milan. Intanto è caccia alla punta

Rino Gattuso ieri sera è tornato in campo, sempre con la stessa voglia, grinta e determinazione d’un tempo. Lo ha fatto nella ‘Notte del Maestro’, il match di gala andato in scena ieri sera a San Siro per celebrare l’addio al calcio del maestro Andrea Pirlo; entrambi, Pirlo e Gattuso, sono stati ex compagni di squadra al Milan, compagni di squadra e di reparto nella zona nevralgica del campo.

Ritornare in alto

Pirlo tecnico, lui grintoso: un mix perfetto che ha fatto le fortune del club rossonero e che adesso, proprio con il gladiatore Gattuso, intende ritornare al più presto ai fasti del passato. “Il Milan punta e punterà a tornare in Champions League, l’obiettivo è sempre a quello, ma dobbiamo rinforzare la squadra. Io e la società stiamo cercando di lavorare al massimo e non sbagliare nulla”, questo il pensiero di Rino Gattuso, che già si prepara per cominciare il nuovo cammino nella prossima stagione con il suo Milan.

Mercato Milan

Come sottolinea lo stesso Gattuso è necessario “rinforzare la squadra”. Per questo il Milan dovrà aspettare nelle prossime ore la decisione della UEFA, cioè se questa accetterà o meno il programma del settlement agreement, perché da questo nodo dipenderà la prossima finestra di mercato del Milan e le conseguenti manovre in entrata ed in uscita del club rossonero.

Alla ricerca di…

E se mercato sarà, sarà una ricerca mirata per un attaccante. Il Milan cerca un bomber puro, di razza. Patrick Cutrone, l’attaccante rivelazione (e titolare, impensabile ad inizio stagione) in casa Milan sembra essere destinato a rimanere. Quanto a Kalinic ed André Silva, per loro l’esperienza in rossonero sembra già essere giunta al capolinea: entrambi non sono riuscita ad integrarsi con il gruppo, e appare difficile l’ipotesi di una loro permanenza al Milan.

Sogno Immobile

Allora ecco già i primi nomi, per l’attacco, che circolano a casa Milan: Immobile è il sogno proibito. Ciro ha siglato 41 reti in 47 presenze durante questa stagione con la maglia della Lazio: fondamentali, nella trattativa che permetterebbe l’eventuale arrivo dell’attaccante biancoceleste al Milan, saranno sia le volontà del calciatore che i buoni rapporti tra il suo procuratore (Alessandro Moggi) e il ds rossonero Massimiliano Mirabelli.

Belotti e Mandzukic

Anche i nomi di Andrea Belotti e Mario Mandzukic restano caldi in orbita Milan. Il Gallo ha però una valutazione di mercato troppo alta per le casse rossonere (50/60 milioni) mentre l’attaccante della Juve Mario Mandzukic (più alla portata, per il Milan, il prezzo del suo cartellino) potrebbe scegliere la destinazione Milano per ritornare a giocare come prima vera punta di ruolo, visto che in bianconero è stato impiegato in altri ruoli. Ma per il croato si presenta anche l’ipotesi Cina, con diverse squadre che da oriente si sarebbero interessate al numero 17 della Juventus.