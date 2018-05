Nel pomeriggio l'argentino sarà in sede per la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri

Lautaro Martinez, dopo mesi di attesa, è pronto a vivere il suo primo giorno da giocatore dell’Inter. Il centravanti argentino, sbarcato ieri a Milano dopo un volo intercontinentale, ha iniziato stamattina l’iter di visite mediche, divise tra il Centro CONI di medicina dello sport del capoluogo lombardo e la clinica Humanitas di Rozzano. Nel pomeriggio, invece, è previsto il passaggio in sede per l’apposizione della firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per le prossime cinque stagioni.

Per Martinez, terzo rinforzo dell’Inter dopo Asamoah e de Vrij, una clausola rescissoria da 110 milioni di euro, mirata a tutelarsi rispetto alle avance di club stranieri interessati al Toro arrivato dal Racing, uno dei migliori prospetti del calcio argentino. Tutta da verificare l’integrazione con Mauro Icardi: i due attaccanti sono sulla carta compatibili, ma in questa stagione Luciano Spalletti ha prediletto schieramenti a una sola punta, con un fantasista a supporto.