Sono tanti i luoghi dove coniugare relax e benessere. Tra le più belle ci sono quelle 'famose' come Montecatini e Sirmione e altre poco conosciute ma altrettanto suggestive come le terme di Vulcano sulle Isole Eolie

Terme Vulcano Eolie

Relax e benessere è il binomio delle terme conosciute anche con il nome Spa. L’idea è da attribuire agli antichi romani che ne hanno fatto da sempre un utilizzo salutare e questa pratica si è diffusa in tutta la nazione fino ai giorni nostri. Sono tanti gli edifici pubblici e privati che meritano attenzione e tra questi spicca, secondo le classifiche dei siti di settore, il lago di fanghi di Vulcano, nelle Eolie.

La classifica delle Terme più belle d’Italia

La particolare classifica annovera terme da Nord a Sud. E tra le più belle e suggestive spiccano le terme di Vulcano sulle Isole Eolie. Grazie a fanghi centenari di Vulcano e alle zone sulfuree che troviamo in mare aperto, la gente può immergersi per godere dei benefici naturali che queste terme offrono. C’è la pozza dei fanghi, le fumarole e il mare caldo con annesso naturale idromassaggio, utili a curare affezioni di vario tipo da quelle articolari a quelle dermatologiche a quelle delle vie aeree.

Sempre al Sud, in Campania, in provincia di Napoli, troviamo le Terme di Ischia, celebri già ai tempi degli antichi Greci. Parchi, singole sorgenti termali e fumarole; ad Ischia c’è la presenza di una delle falde termali con temperatura più alta in grado di raggiungere anche i 100°C, vista l’origine vulcanica dell’isola.

In Puglia troviamo le Terme di Torre Canne, paradiso nel cuore del Salento in provincia di Brindisi. Queste terme sono caratterizzate da due distinte fonti termali, Antesana e Torricella caratterizzate da acque particolarmente adeguate per impieghi terapici dell’apparato respiratorio e delle vie aeree, oltre che ginecologico e dermatologico. Ci sono tre centri termali distinti tra loro per impieghi specificatamente clinici, estetici e fisioterapici, che si adeguano alla perfezione per soggiorni in base alle esigenze, a due passi dal mare.

Nel Nord Italia, ecco spiccare la famosissima Montecatini Terme, uno dei centri termali italiani più celebri. Tantissime le terapie proposte, dalla idroponica, alla inalatoria, alla fangoterapia.

Sempre in Toscana ma, in provincia di Siena, questa volta che troviamo le celebri Terme di Chianciano.

Nel Lazio, in provincia di Frosinone, troviamo le famosissime terme di Fiuggi. Lo spazio termale è caratterizzato da due arre da cui sgorgano due fonti: Fonte Bonifacio VIII e Fonte Anticolana. La prima è immersa nel bosco mentre la seconda è ricca di impianti sportivi e ricreativi. Uno spazio dedicato al wellness tutto da scoprire.

Altre antiche terme sono quelle di Saturnia, nel comune di Manciano, provincia di Grosseto. Erano già conosciute da Etruschi e ai Romani, e secondo la leggenda si sarebbero formate nel punto in cui cadde sulla Terra un fulmine che Giove scagliò contro Saturno, mancandolo, dopo una lite tra i due dei.

In Lombardia ci sono le terme di Sirmione, a metà strada tra Milano e Venezia. Un’acqua considerata sulfurea salsobromoiodica caratterizza due centri termali davvero all’avanguardia: le Terme Virgilio e le Terme Catullo.

Altre splendide terme sono quelle di Prè Saint Didier in Valle d’Aosta. Si trovano più di quaranta percorsi termali, con acque calde, esperienze termali e soggiorni benessere tutti da vivere.

In Veneto ci sono le Terme di Abano, in provincia di Padova. Le terme di Abano restano uno dei centri termali di maggior rilievo in Europa.