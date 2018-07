Nel giorno della sua nascita a Forlimpopoli nel 1820, si celebra il padre della cucina italiana, da Los Angeles a Manila, passando per l'Aia e l'Italia

Nel giorno della sua nascita, avvenuta a Forlimpopoli, in Emilia Romagna, nel 1820, il 4 agosto si celebra il padre della cucina italiana, Pellegrino Artusi, con una Notte Bianca da Los Angeles a Manila. È la prima iniziativa di un calendario ricco di appuntamenti proposti dal ministero dei Beni e delle attività culturali in accordo con il ministero della Politiche agricole alimentari e forestali nell’Anno del Cibo Italiano.

Notte Bianca del cibo con le ricette di Pellegrino Artusi

Dimostrazioni e festeggiamenti enogastronomici che attraversano l’oceano, da Los Angeles a Manila, all’Aia, passando per tre città italiane, (Torino, Firenze e Roma) e tante altre località. Come spiegano gli organizzatori, tra le attività in programma per ricordare colui che nel 1891 diede vita a “Scienza in cucina e l’arte di mangiare bene”, il libro che ha fatto l’unità d’Italia a tavola, negli Eataly di Torino, Firenze, Roma si propongono il “Dolce Torino (ricetta n.649)”, il “Dolce Firenze n.650” e il “Dolce Roma n.648”, entrambi previsti dal volume-manuale sulla cucina di Artusi.

A Milano, lo chef Pietro Leeman dedicherà due piatti ad Artusi, mentre a Firenze, città d’adozione del noto gastronomo, è previsto un focus su Pellegrino Artusi e la sua Cucina in collaborazione con l’Accademia della Cucina italiana, l’evento si svolgerà sabato mattina al Mercato centrale a San Lorenzo. Anche Bologna onora il gastronomo, Fico, la Fabbrica italiana contadina, mette in calendario ricette dal manuale artusiano, la mostra dal titolo “100-120-150 Pellegrino Artusi e l’unità italiana in cucina”, dimostrazioni, show-cooking e “Aperitivo con delitto” dal libro “Brividi a cena”.

A Los Angeles invece, lo chef Gino Agelini – premio Artusi 2011 – proporrà i Cappelletti all’Uso di Romagna, ricetta n. 7 del manuale, mentre Margarita Fores – Premio Marietta Honorem 2013- porterà in tavola nelle Filippine Polpette (ricetta n.340) e Tagliatelle col prosciutto (n.69). Infine in Olanda, all’Aia, a proporre un menù tutto artusiamo è invece lo chef Roberto Illari con le Tagliatelle con prosciutto (ricetta 69).