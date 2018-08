Intanto, gruppi politici e associazioni sono pronti a scendere in campo per "un'Europa senza muri", una manifestazione in aperta opposizione alle politiche migratorie dei due leader

La Prefettura di Milano è pronta all‘incontro tra Matteo Salvini e Viktor Orban, che si terrò alle 17 di oggi, 28 agosto, in Piazza San Babila. Intanto, gruppi politici e associazioni sono pronti a scendere in campo per “un’Europa senza muri“, una manifestazione in aperta opposizione alle politiche migratorie dei due leader.

Il M5S prende le distanze dall’incontro Salvini-Orban

Il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini incontrerà fra poche ore il premier ungherese Orban per parlare di immigrazione, dal momento che entrambi i politici puntano alla protezione delle frontiere. Da questo incontro, però, il Movimento 5 Stelle ha preso le distanze. “L’Ungheria di Orban alza muri di filo spinato e rifiuta i ricollocamenti – ha detto infatti Luigi Di Maio a La Stampa -. Per quello che mi riguarda chi non aderisce ai ricollocamenti non ha diritto ai finanziamenti europei. Noi le quote le accettiamo”.

Il 25 agosto invece sono stati Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo del M5S di Camera e Senato, ha precisare in una nota la posizione del Movimento. “L’incontro tra Salvini e Orbán va considerato come un incontro solo ed esclusivamente politico e non, dunque, istituzionale o governativo”, hanno detto.

“Un’Europa senza muri” contraria all’incontro Salvini- Orban

Mentre Matteo Salvini e Viktor Orban si incontreranno a Piazza San Babila, la manifestazione “Un’Europa senza muri” farà da contraltare alle posizioni dei due leader sull’immigrazione. Sullo striscione un’imbarcazione che spunta dal mare, sorretta da due mani, un chiaro riferimento alla nave Diciotti e a tutti gli ultimi casi di sbarchi negati.

A partire da Facebook, si è diffuso l’appello per “un’Europa senza muri”, accolto da gruppi politici, come Pd, LeU, +Eurpa e Possibile di Giuseppe Civati, e associazioni, quali Anpi, Cgil, Amnesty International e Famiglie Arcobaleno.

Pierfrancesco Majorino, assessore comunale alle politiche sociali, ha detto: “La città più europea d’Italia deve essere un baluardo contro il tentativo di distruggere l’Unione utilizzando le tragedie dei migranti”. “Un’idea sovranista e nazionalista dell’Italia e dell’Europa si contrappone alla Costituzione”, ha dichiarato Roberto Cenati, presidente provinciale dell’Anpi invitando a prendere parte alla manifestazione.