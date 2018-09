Doppio appuntamento di alto livello per il tennis giovanile nel capoluogo siciliano

Due eventi di grande prestigio al Ct Palermo. Dal 3 al 9 settembre andranno in scena i campionati italiani femminili Under 14. Dal 9 al 16 settembre invece, è in programma il 4° Torneo Internazionale ITF juniores Città di Palermo.

Due manifestazioni che vedranno al via alcuni tra i migliori tennisti e tenniste dall’Italia e da tutto il mondo, dato che il torneo juniores, riservato a giocatori e giocatrici Under 18, presenta un tabellone femminile e uno maschile.

Ieri mattina nei locali del sodalizio di viale del Fante, sono state presentate alla stampa le due manifestazioni. Ad aprire l’incontro con i giornalisti e alcuni sponsor, il toccante ricordo da parte del presidente del Ct Palermo Manlio Morgana del dirigente del Ct Palermo, l’avv. Roberto Ferrara, scomparso nei giorni scorsi e padre di Virginia, atleta tra le migliori Under 14 in Italia e ai nastri di partenza dei campionati italiani.

Ai campionati italiani Under 14 femminili, a rappresentare la Sicilia (nel tabellone principale) ci saranno le palermitane Giorgia Pedone e Virginia Ferrara, atlete del club di viale del Fante e la messinese del Vela, Fabrizia Cambria. Presenti inoltre Sofia Licitra, Desideria D’Amico e Costanza Pennisi. La folta pattuglia di tenniste siciliane sarà rimpinguata dalle giocatrici che hanno superato le qualificazioni.

Per quanto invece concerne l’appuntamento con il torneo ITF Under 18, giunto alla quarta edizione, il diciassettenne palermitano Giuseppe La Vela sarà la testa di serie numero 1 del seeding. Presenti anche il messinese Fausto Tabacco e il catanese Pietro Marino, finalista nel 2017. Nei prossimi giorni, il direttore del torneo Alessandro Chimirri assegnerà le due wild card per i due tabelloni. Gli altri due inviti sono invece appannaggio del settore tecnico della Fit.

Tra le nazioni rappresentate, Francia, Australia, Cina, Russia, Austria, Grecia, Finlandia, Germania, Bulgaria, Polonia, Brasile, Ungheria, Spagna e tante altre.

Alla conferenza stampa sono intervenuti oltre al massimo dirigente del Ct Palermo Manlio Morgana, il deputato allo sport Marco Valentino, il presidente della Fit Sicilia Gabriele Palpacelli, il consigliere Fit Iano Monaco e il direttore dei due tornei Alessandro Chimirri.

Sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti sul sito www.circolotennis.palermo.it e sulla pagina Facebook circolo del tennis palermo. Inoltre per il torneo Itf, video, risultati, interviste e foto sulla pagina Facebook 4 Torneo Internazionale Itf juniores Città di Palermo.

Immagine in evidenza fornita dall’ufficio stampa