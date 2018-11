Il premio per il miglior film tratto da opera letteraria alla regista vietnamita Hong Hnh

Si conclude con l’assegnazione dei premi per la sezione cinema la 40^ edizione dell’Efebo d’oro organizzato dal Centro di ricerca per la narrativa e il cinema presieduto da Egle Palazzolo.

Tutti i premi della 40° edizione dell’Efebo d’Oro

La Giuria per il miglior film tratto da opera letteraria, composta dal regista Volker Schlöndorff, dalla fotografa Letizia Battaglia, dal regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì, dalla docente e scrittrice Nicoletta Vallorani e da Egle Palazzolo, ha assegnato il riconoscimento alla regista vietnamita Hong Hnh per The Way Station, adattamento di un romanzo dello scrittore Do Phuoc Tien.

Il film di Hnh è stato premiato per il suo stile rarefatto e notturno e una palette cromatica lussureggiante nella quale si intreccia una storia imbevuta di passione e gelosia, volontà di riscatto e violenza, ricerca d’indipendenza e stabilità dei sentimenti.

La Giuria Efebo speciale per il miglior regista esordiente composta dalla giornalista Daniela Tornatore, dalla scrittrice Daniela Gambino e dallo scrittore Francesco Romeo ha premiato Dario Albertini per il film Manuel, un racconto di formazione scritto sul corpo e sul volto del giovane protagonista, reso con sorprendente credibilità e potenza scenica da Andrea Lattanzi. Dario Albertini ha ricevuto anche il premio della Giuria di studenti del Liceo Einstein di Palermo.

Premio Efebo d’oro per i nuovi linguaggi “Città di Palermo” a Peter Greenaway, il grande artista britannico autore di numerose nonché affascinanti installazioni e pellicole quali I misteri del giardino di Compton House, Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante, I racconti del cuscino. Greenaway riceverà la cittadinanza onoraria dal Sindaco di Palermo Leoluca Orlando nel corso della cerimonia di premiazione al Cinema De Seta dei Cantieri culturali alla Zisa.

Premio ANDE Cinema Donna al film francese Le semeur di Marine Francen, un film in costume, un percorso che conduce verso un mondo d’altri tempi, ma che svela al contempo una visione moderna della società e dell’essere donna.

Premio Lions Palermo dei Vespri a Francesco Patierno per Diva!, nel quale otto grandi attrici ripercorrono la vita di Valentina Cortese, interpretando le sue stesse parole tratte dall’autobiografia pubblicata in occasione dei suoi 90 anni. Un viaggio attraverso i suoi ricordi e le sue interpretazioni.

Premio Rotary Club Palermo Sud ai giovanissimi Emanuela Pizzo e Flavia Brucoli, studenti del Liceo Artistico Statale “Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara” – diretto da Giuseppina Attinasi che hanno realizzato i premi quest’anno sotto la guida dei docenti Giovanni Aglialoro e Tiziana Provenzani.

Premio Corrado Catania-Mestieri del cinema alla montatrice Ilaria Fraioli.