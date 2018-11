Più di cento i detenuti fuggiti nelle risaie circostanti, 26 sono stati catturati poco dopo

Sono più di cento i detenuti che nella tarda serata di ieri sono riusciti a scappare da un carcere di Banda Aceh, nell’ovest dell’Indonesia, durante l’ora della preghiera. Lo ha annunciato oggi la polizia locale.

L’evasione di massa è avvenuta nella prigione di Lambaro nell’ora in cui ai 720 detenuti è concesso di uscire dalle proprie celle per pregare in un’area comune della struttura carceraria.

Il gruppo di prigionieri è riuscito a fuggire tagliando le sbarre nell’area comune della reception e dopo una colluttazione con un agente penitenziario, i detenuti sono scappati nelle risaie circostanti.

Ventisei di loro sono stati ripresi in seguito, sono tuttora in corso le ricerche degli altri.