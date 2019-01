Bari, a scuola nasce il corso per diventare come Chiara Ferragni

Le nuove generazioni come Chiara Ferragni. Per questo in una scuola di Bari nasce il corso per diventare fashion blogger. A promuoverlo l’ente di formazione barese Omniapro insieme all’Istituto professionale statale per l’industria e l’artigianato Santarella del capoluogo pugliese.

Un nuovo “mestiere” che secondo l’ente di formazione ha bisogno di una solida preparazione. Come riporta La Repubblica, il corso si dividerà in moduli dedicati alle tecniche per aprire un blog di successo e a quelle per farsi invitare alle sfilate. Importante sarà inoltre studiare l’outfit perfetto e conoscere strumenti di videomaking ed editing fotografico.

Corso per fashion blogger

Il corso è stato aperto grazie al bando “Mi formo e lavoro” della Regione Puglia con il quale sono stati messi a disposizione 24 milioni di euro di fondi Por Puglia Fesr – Fse 2014/2020 per interventi a sostegno dei disoccupati.

La formazione si articola in sei moduli con 210 ore complessive di cui 120 dedicate alla teoria e 90 alla sperimentazione tecnico – pratica divise in esercitazioni in aula, analisi dei casi e progetti da elaborare.

Per i partecipanti è previsto anche un rimborso spese di 6 euro all’ora per i disoccupati e 2,50 euro all’ora per chi percepisce l’indennitàNaspi. I requisiti per accedere sono: residenza o domicilio in Puglia, essere maggiorenni e disoccupati, privi o anche già beneficiari di misure di sostegno al reddito.