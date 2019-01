Migranti, Francia: “Se l’Italia ha bisogno, noi ci siamo”

“Oggi in Europa c’è gente che usa toni molto forti, ma non si tratta necessariamente di persone forti. Chiaramente questo nuoce alle nostre relazioni. E tuttavia, martedì sera abbiamo visto Emmanuel Macron e il presidente del consiglio Giuseppe Conte lavorare insieme al salvataggio dei passeggeri della nave Sea Watch. Quando gli italiani hanno bisogno di noi, sanno dove trovarci e noi siamo presenti all’appuntamento”. Lo ha detto il ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, intervistata dal quotidiano Libération, in risposta ad una domanda su ripetuti attacchi del governo giallo-verde contro Emmanuel Macron.