La deadline per le trade si avvicina, e il mercato NBA porta con sé i primi fuochi d’artificio. A due ore da un meeting con la dirigenza dei Knicks in cui erano emerse le sue preoccupazioni per il futuro della franchigia, Kristaps Porzingis è stato inserito in un maxi scambio con i Dallas Mavericks, che potrebbe davvero ridisegnare la geografia della Lega nei prossimi anni.

A fare il viaggio da New York verso il Texas, insieme al lungo lettone, saranno Tim Hardaway jr. e Courtney Lee, mentre nella Grande Mela arrivano Dennis Smith jr. e i contratti in scadenza di Wes Matthews e DeAndre Jordan, oltre a non meglio definite scelte future.

Dallas, così, potrà vedere insieme due dei talenti europei più eccitanti degli ultimi vent’anni, Luka Doncic e Kristaps Porzingis. I Knicks, dal canto loro, proseguono nel loro obiettivo di rebuilding aggressivo per la prossima estate: con 75 milioni di dollari liberi nel salary cap, ci sarà la possibilità per ingaggiare due free agent al massimo salariale. Oltre alla corsa alla prima scelta NBA, e a quel Zion Williamson che fa gola a tutti.