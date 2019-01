Pets 2, con il nuovo trailer si impara la “gattitudine”

Cosa bisogna fare per sembrare o diventare un gatto? Lo spiega Chloe nel nuovo trailer di Pets 2. Gidget, con tanto di coda e orecchie da gatto, impara la “gattitudine“, vale a dire “come comportarsi da vero micio”.

Gidget impara la “gattitudine”

La prima regola è non inseguire gli oggetti lanciati come i cani: non è per niente raffinato e Chloe lo sa bene perché “riportare è da idioti”. Un gatto poi è aggraziato, sa atterrare sulle zampe e usa solo e soltanto la lettiera.

Infine un gatto sa come comportarsi con il suo essere umano (di cui non ha alcun rispetto), con tanto di “coda in faccia, chiappe sulla tazza”, zampe sulla tastiera e, per concludere, caffè che manda in tilt il computer.

Il film diretto da Chris Renaud, è il sequel del film d’animazione Pets – Vita da animali del 2016 e sarà nelle sale a partire dal 6 giugno 2019.

Foto da Facebook