Come invecchiano i cani? Il tenero reportage di Amanda Jones

Una vita passata insieme che si interrompe prima di quanto noi vorremmo. Un cane rimane fedele e vicino fino al suo ultimo respiro, fino al suo ultimo battito di ciglia quando, guardando negli occhi il suo compagno umano, si congeda sereno tra le sue braccia.

Vedere invecchiare il proprio cane spesso diventa difficile e osservare gli anni scorrere sul suo pelo, non più giovane come prima, e sulle zampe che si fanno sempre più stanche diventa talvolta dura. Ma gli occhi, lo sguardo rimangono gli stessi di quando da cucciolo, portato in quella che sarebbe diventata la sua casa, è stato adottato dalla sua famiglia.

E’ questo che Amanda Jones trasmette con il suo reportage “Ten Years – Faithful Friends Then & Now” (Dieci anni -Amici Fedeli allora come adesso) con cui racconta in immagini la vita di un cane. Sono 30 le storie e 30 i ritratti di golden retriever, alani, carlini o bulldog francesi accompagnati dalle riflessioni dei propri cari sulle vite che condividono con i loro compagni pelosi.

Trenta scatti commoventi e di infinita dolcezza che mostrano come invecchiano i cani mettendo a confronto il cane da cucciolo e il cane dopo, appunto, dieci anni. La Jones sul suo sito ufficiale si definisce “dog photographer” perché con la sua macchina fotografica riesce davvero a catturare l’anima di un cane.

Foto di Amanda Jones