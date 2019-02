Una valanga si è abbattuta su uno sciatore, che è rimasto illeso. L’evento quasi miracoloso si è verificato a Livinallongo di Col di Lana, in provincia di Belluno, vicino al Passo Pordoi.

Passo Pordoi, sciatore rimane illeso dopo essere stato investito da una valanga

L’uomo, un escursionista, e altri quattro amici stavano sciando in località Belvedere quando tutti sono usciti dalla pista per un percorso sulla neve fresca. In quel momento è avvenuto il distacco della valanga che ha investito l’uomo, estratto dalla neve senza alcuna conseguenza dai soccorritori immediatamente intervenuti.