Curno, 25enne uccisa a coltellate: fermato l’ex compagno

Brutale omicidio nella notte a Curno, in provincia di Bergamo, dove una 25enne è stata uccisa con una coltellata al cuore e sua sorella è rimasta gravemente ferita all’interno di un garage. L’aggressore sarebbe l’ex compagno della vittima, un tunisino già fermato dai carabinieri. Secondo gli inquirenti, l’uomo l’avrebbe aspettata sotto casa per poi colpirla a morte.

La sorella della vittima è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe intervenuta per difendere la sorella e per questo motivo sarebbe stata ferita dall’uomo che non accettava la fine della relazione con la 25enne.



Si sarebbe quindi trattato di un agguato dettato da motivi passionali. Sul posto è giunto anche il sindaco Luisa Gamba. Si tratta della seconda donna uccisa in un garage in provincia di Bergamo in due settimane: giovedì 17 gennaio, in un box di Gorlago, era stata ammazzata la 42enne Stefania Crotti presa a martellate da Chiara Alessandri.