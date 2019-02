Tutti con le mani nei barattoli di Nutella. Il 5 febbraio si celebra in World Nutella Day, il giorno dedicato alla crema spalmabile alle nocciole più amata al mondo. Appassionati da ogni angolo del pianeta si ritrovano oggi sui social media per condividere storie e ricette, naturalmente a base di Nutella.

World Nutella Day, si celebra così la crema alle nocciole più amata al mondo

Ci provano in tanti ad imitare la famosa crema inventata nel 1964 dall’imprenditore dolciario Michele Ferrero ma di Nutella ce n’è una sola. Lo sa bene la blogger americana Sara Rosso, che nel 2007 ha lanciato il World Nutella Day, una giornata celebrativa che da 12 anni riunisce la community mondiale per condividere la passione per la Nutella.

Ovunque vi troviate, a casa con la famiglia o da soli, in ufficio con i colleghi o in giro per la città, oggi potrete incontrare sui social tanti appassionati di Nutella e condividere con loro storie e ricette.

Tolte le mani dai barattoli di Nutella, correte e metterle sulle vostre tastiere e scatenate la fantasia. Non dimenticate, naturalmente, di citare la Nutella e di inserire l’hashtag #worldnutelladay. L’anno scorso infatti, durante la giornata celebrativa, la parola Nutella è stata citata sui social una volta ogni 0,5 secondi. Pronti per la sfida?